Sony Aposta Alto em Kraven: O Caçador, Mesmo Após Desafios A Sony está confiante no sucesso de "Kraven: O Caçador", mesmo após as refilmagens que o filme enfrentou. A produção parece ter superado... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h46 )



Refilmagens do Kraven

A Sony está confiante no sucesso de "Kraven: O Caçador", mesmo após as refilmagens que o filme enfrentou. A produção parece ter superado os desafios e a expectativa em torno do personagem é alta.

