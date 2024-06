Sony está prestes a definir o diretor para Homem-Aranha 4 De acordo com um rumor recente, a Sony está próxima de definir o diretor para o aguardado filme Homem-Aranha 4. A escolha do diretor...

Alto contraste

A+

A-

Tom Holland em Homem-Aranha

De acordo com um rumor recente, a Sony está próxima de definir o diretor para o aguardado filme Homem-Aranha 4. A escolha do diretor é crucial para os fãs do universo do Homem-Aranha, e a expectativa só aumenta à medida que novas informações surgem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Sony está perto de definir diretor para Homem-Aranha 4, diz rumor

• Wendell Pierce é visto como Perry White na produção de Superman

• Piratas do Caribe | Produtor traz atualização sobre roteiro do reboot



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.