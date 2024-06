Sony planeja trazer Homem-Aranha 2099 para live-action

O Vício |Do R7

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Segundo rumores, a Sony está planejando utilizar o Homem-Aranha 2099 em um filme live-action. A possibilidade de trazer esse personagem dos quadrinhos para as telonas tem deixado os fãs animados com as novas possibilidades que podem surgir.

