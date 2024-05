Sony revela otimismo com adaptação de The Legend of Zelda para live-action Sony está otimista com a adaptação de The Legend of Zelda para live-action, segundo informações recentes. A gigante do entretenimento...

The-Legend-of-Zelda-tears-of-the-Kingdom

Sony está otimista com a adaptação de The Legend of Zelda para live-action, segundo informações recentes. A gigante do entretenimento acredita no potencial da franquia e tem grandes expectativas para o projeto.

