Spike Jonze indica novo projeto com Pedro Pascal após hiato no cinema Último filme do diretor foi Ela, de 2013 O post Spike Jonze indica novo projeto com Pedro Pascal após hiato no cinema apareceu primeiro...

O Vício|Do R7 14/03/2025 - 15h08 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share