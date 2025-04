Star Wars | Filme de Taika Waititi terá roteirista de Cruella Projeto voltou ao desenvolvimento ativo O post Star Wars | Filme de Taika Waititi terá roteirista de Cruella apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 20/04/2025 - 10h45 (Atualizado em 20/04/2025 - 10h45 ) twitter

Star Wars com Taika Waititi

Kathleen Kennedy, chefe da Lucasfilm, anunciou durante a Star Wars Celebration que Tony McNamara (Cruella, Pobres Criaturas) está colaborando com Taika Watiti (Thor: Ragnarök) no roteiro de um novo filme da franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema

