Star Wars focará em projetos na era da Nova República, diz Kathleen Kennedy

Personagens de The Ahsoka e The Mandalorian

Com The Mandalorian & Grogu abrindo portas para a era da Nova República diretamente dos cinemas, presidente da Lucasfilm afirma que Star Wars focará em múltiplos projetos no período pós-Ep. VI.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro das novidades do universo Star Wars!

