Star Wars | James Mangold segue trabalhando em roteiro Diretor desenvolve o roteiro ao lado de Beau Willimon O post Star Wars | James Mangold segue trabalhando em roteiro apareceu primeiro... O Vício|Do R7 07/12/2024 - 16h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Star Wars e James Mangold

O diretor e roteirista James Mangold afirmou em entrevista recente que segue trabalhando no roteiro de Star Wars: Dawn of the Jedi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o universo Star Wars!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Entre Montanhas, estrelado por Miles Teller e Anya Taylor-Joy, ganha trailer oficial

Bailarina | Ana de Armas esmaga monitor em novo vídeo promocional

Moana 2 deve atingir US$ 600 milhões em bilheteria global nesta semana