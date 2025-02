Star Wars | Kathleen Kennedy receberá prêmio por contribuição cinematográfica Produtora é a chefe da Lucasfilm desde 2012 O post Star Wars | Kathleen Kennedy receberá prêmio por contribuição cinematográfica apareceu... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h28 ) twitter

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm

A Sociedade Americana de Cinematógrafos (ASC, na sigla em inglês) anunciou que Kathleen Kennedy será a homenageada com o Prêmio do Conselho de Governadores da ASC de 2025. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 23 de fevereiro.

Para saber mais sobre essa importante homenagem e a carreira de Kathleen Kennedy, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

