Sterling K. Brown, conhecido por seu papel na série "This Is Us", fez uma previsão ousada: ele acredita que Robert Downey Jr. vencerá o Oscar por sua atuação em "Oppenheimer". Segundo Brown, o desempenho de Downey Jr. no filme é simplesmente incrível e merece ser reconhecido pela Academia. Será que o ator realmente levará a estatueta para casa? Consulte a matéria completa no site Filmes - O Vício e descubra!

