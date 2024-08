Sucesso Estrondoso: Alien: Romulus Brilha em Sua Estreia O filme "Alien: Romulus" arrecadou impressionantes US$ 18 milhões em seu dia de estreia, consolidando-se como um grande sucesso nas... O Vício|Do R7 17/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 17/08/2024 - 13h16 ) ‌



Alien: Romulus

O filme "Alien: Romulus" arrecadou impressionantes US$ 18 milhões em seu dia de estreia, consolidando-se como um grande sucesso nas bilheteiras. A expectativa em torno do lançamento foi alta, e os números refletem o interesse do público pela nova adição à icônica franquia.

