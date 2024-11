Sucesso estrondoso: Terrifier 3 conquista o público nos EUA Filme de terror se aproveitou do desempenho ruim de Coringa: Delírio a Dois O post Terrifier 3 surpreende com quase US$ 20 milhões... O Vício|Do R7 13/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 13/10/2024 - 12h48 ) twitter

Terrifier 3 espectadores abandonaram exibições teste

Terrifier 3 surpreendeu ao arrecadar quase US$ 20 milhões em sua abertura nos cinemas dos Estados Unidos, consolidando-se como um dos grandes sucessos do gênero de terror deste ano. O filme, que dá continuidade à saga do icônico palhaço Art the Clown, tem atraído tanto fãs quanto novos espectadores, gerando um burburinho significativo nas redes sociais e entre críticos.

