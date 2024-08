Sucesso nas Telonas: É Assim Que Acaba Brilha em Pré-estreia O filme "É Assim Que Acaba" registrou uma ótima pré-estreia nos EUA, atraindo a atenção do público e da crítica. Com uma performance... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h36 ) ‌



Blake Lively em É Assim Que Acaba

O filme "É Assim Que Acaba" registrou uma ótima pré-estreia nos EUA, atraindo a atenção do público e da crítica. Com uma performance marcante de Blake Lively, a produção promete ser um dos grandes sucessos do ano.

