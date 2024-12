Supergirl | Filme da DC terá diretor de fotografia de Ex-Machina e Guerra Civil Supergirl | Filme da DC terá diretor de fotografia de Ex-Machina e Guerra Civil O Vício|Do R7 01/12/2024 - 19h30 (Atualizado em 01/12/2024 - 19h30 ) twitter

Supergirl

Por meio do Threads, James Gunn, co-CEO da DC Studios, confirmou que Supergirl: A Mulher do Amanhã contará com o diretor de fotografia Rob Hardy.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

