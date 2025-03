Supergirl | Jason Momoa é interrompido após quase revelar spoiler do Lobo Ator tem reação divertida ao ser repreendido por assessor O post Supergirl | Jason Momoa é interrompido após quase revelar spoiler... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jason Momoa o Lobo de Supergirl

Jason Momoa esteve muito perto de revelar um grande spoiler do Lobo, de Supergirl: A Mulher do Amanhã (2026), ou pelo menos brincou com a ideia, até ser interrompido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Screamboat, filme de terror baseado na versão original do Mickey, ganha teaser oficial

Avatar: Fogo e Cinzas | Bob Iger está deslumbrado com filme

Superman | Surge primeira imagem de colecionável com David Corenswet