Supergirl: Novidades sobre o Filme da DC com Figurinista de Capitão América O filme da DC, Supergirl, contará com a participação do figurinista de Capitão América: O Primeiro Vingador, trazendo uma nova perspectiva... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 23h20 (Atualizado em 21/08/2024 - 23h20 )



Edição da Supergirl

O filme da DC, Supergirl, contará com a participação do figurinista de Capitão América: O Primeiro Vingador, trazendo uma nova perspectiva visual para a heroína. Essa escolha promete elevar a qualidade estética do longa, que já gera grande expectativa entre os fãs.

‌



