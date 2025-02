Supergirl | Participação de Jason Momoa como Lobo não será longa, diz rumor Lobo deve ter papel pontual na história O post Supergirl | Participação de Jason Momoa como Lobo não será longa, diz rumor apareceu... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 15/01/2025 - 21h46 ) twitter

Jason Momoa e Lobo, da DC

Nos primeiros dias do ano, Jason Momoa causou agito nas redes sociais ao confirmar sua escalação como Lobo em Supergirl: A Mulher do Amanhã (2026). Sua estreia no DCU, no entanto, deve ser breve.

Para mais detalhes sobre essa participação e o futuro do personagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

