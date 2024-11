Super/Man: A História de Christopher Reeve vence em seis categorias do Critics Choice Awards Super/Man: A História de Christopher Reeve vence em seis categorias do Critics Choice Awards O Vício|Do R7 11/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 13h10 ) twitter

Super/Man: A História de Christopher Reeve, da Warner Bros. e da DC Studios, foi o grande vencedor do Critics Choice Documentary Awards 2024, conquistando prêmios em todas as categorias para as quais foi indicado. No total, foram seis: Melhor Documentário (empatando com Will & Harper, da Netflix), Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora, Melhor Documentário de Arquivo e Melhor Documentário Biográfico.

