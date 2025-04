Superman | David Corenswet aborda complexidade do super-herói Novo filme do personagem estreia em 10 de julho O post Superman | David Corenswet aborda complexidade do super-herói apareceu primeiro... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançamento do Superman

David Corenswet, o novo intérprete do Superman nos cinemas, discutiu a complexidade do personagem em entrevista à revista Time. O ator contrastou Superman com outros heróis populares, como Batman e Homem-Aranha, destacando que o Homem de Aço geralmente não é retratado com grande turbulência interna.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre a visão de Corenswet sobre o icônico super-herói!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

John Wick | Derivado de Caine terá roteirista de Batman: Parte 2

Superman | James Gunn dá novos detalhes sobre a sua abordagem do super-herói

Hurry Up Tomorrow ganha trailer completo