Superman | Descubra o segredo por trás da LuthorCorp Uma imagem recente pode ter revelado um detalhe crucial sobre a LuthorCorp, empresa que sempre esteve envolvida em mistérios no...

Uma imagem recente pode ter revelado um detalhe crucial sobre a LuthorCorp, empresa que sempre esteve envolvida em mistérios no universo do Superman. A especulação sobre o que essa descoberta pode significar já está agitando os fãs e promete trazer novas teorias sobre o futuro do herói.

