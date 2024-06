O Vício |Do R7

Superman e personagens clássicos do Planeta Diário são flagrados no set de filmagens

Planeta Diário Superman

No set de filmagens, Superman foi visto ao lado de Cat Grant e Ron Troupe, personagens clássicos do Planeta Diário. A presença desses icônicos personagens promete agitar os fãs e aumentar ainda mais a expectativa para o próximo filme do herói.

