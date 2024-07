Superman e vilão misterioso No aguardado filme do Superman, já foram confirmados diversos personagens que prometem agitar a trama. Entre eles, destaca-se a...

No aguardado filme do Superman, já foram confirmados diversos personagens que prometem agitar a trama. Entre eles, destaca-se a presença de Jonathan e Martha Kent, figuras icônicas na história do herói. Além disso, rumores apontam para a aparição de um vilão misterioso que promete desafiar o Homem de Aço como nunca antes. A expectativa dos fãs só aumenta com essas revelações!

