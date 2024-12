Superman | James Gunn confirma inspiração em quadrinhos da Era de Prata Uma das épocas mais queridas pelos fãs do super-herói O post Superman | James Gunn confirma inspiração em quadrinhos da Era de Prata... O Vício|Do R7 05/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 13h49 ) twitter

James Gunn trailer Superman

Durante o podcast Happy Sad Confused, James Gunn confirmou que sua versão de Superman é fortemente inspirada nos quadrinhos da Era de Prata do personagem. O diretor estava interessado em elementos de ficção científica que nunca foram explorados no cinema.

Para saber mais sobre as influências de James Gunn e o que esperar do novo Superman, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

