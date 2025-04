Superman | James Gunn dá novos detalhes sobre a sua abordagem do super-herói Personagem agora é vivido por David Corenswet O post Superman | James Gunn dá novos detalhes sobre a sua abordagem do super-herói apareceu... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h26 ) twitter

Superman e Lois Lane na DC Studios

James Gunn, diretor do próximo filme do Superman, compartilhou novos detalhes sobre a abordagem do personagem em entrevista à revista Time. Segundo Gunn, o filme mostrará um Superman em transição, tentando equilibrar sua vida pessoal e heroica em Metrópolis.

