Superman | James Gunn volta a abordar críticas sobre número de personagens em filme Diretor refuta alegações de que seja um "filme de equipe" O post Superman | James Gunn volta a abordar críticas sobre número de personagens... O Vício|Do R7 26/02/2025 - 08h45 (Atualizado em 26/02/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Superman e Lois Lane na DC Studios

Apesar do grande número de personagens já confirmados em Superman (2025), James Gunn refuta alegações de que se trata de um "filme de equipe", e volta à abordar críticas ao longa.

Para mais detalhes sobre as declarações de James Gunn e o que esperar do novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Jeremy Allen White recusou estrelar Sgt. Rock do DCU, diz jornalista

Gambit | Atriz revela detalhes de filme cancelado com Channing Tatum: “Comédia excêntrica”

Daniel Radcliffe é cotado para o papel de Cara-de-Barro no DCU, diz rumor