Superman: Legacy | Isabela Merced surpreende ao ocultar Madame Teia durante testes

Superman-Legacy-Isabela-Merced-Madame-Teia Superman-Legacy-Isabela-Merced-Madame-Teia (O Vício - Cinema)

A atriz Isabela Merced, conhecida por seu papel em "Dora e a Cidade Perdida", revelou recentemente que durante os testes para o filme "Superman: Legacy", ela ocultou a personagem Madame Teia. A personagem, que é conhecida nos quadrinhos por sua habilidade de ver o futuro, seria introduzida no universo cinematográfico da DC Comics com o objetivo de explorar novas histórias e expandir o conjunto de heróis e vilões.

Ao ocultar Madame Teia durante os testes, Merced deixou os produtores e diretores surpresos com sua capacidade de interpretar diferentes personagens e se adaptar aos diferentes universos dos filmes de super-heróis. Com isso, a atriz mostrou sua versatilidade e habilidade de se transformar para cada papel que desempenha.

Para saber mais sobre a participação de Isabela Merced em "Superman: Legacy" e descobrir quais são os planos para a personagem Madame Teia no universo cinematográfico da DC Comics, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro, Filmes - O Vício.

