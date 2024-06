Superman: Novas imagens revelam elementos icônicos do filme Novas imagens do aguardado filme do Superman foram divulgadas, confirmando a presença do logo clássico do Planeta Diário e outros...

Alto contraste

A+

A-

Filmagens de Superman

Novas imagens do aguardado filme do Superman foram divulgadas, confirmando a presença do logo clássico do Planeta Diário e outros elementos icônicos. As filmagens prometem trazer nostalgia aos fãs do herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Filme confirma logo clássico do Planeta Diário e outro elemento icônico

• Star Wars | Jornalista nega reunião entre Sydney Sweeney e Lucasfilm

• O Exorcista | Filme de Mike Flanagan ganha data de estreia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.