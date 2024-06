O Vício |Do R7

Superman | Revelada a identidade do vilão misterioso do filme Uma teoria recente sobre o filme do Superman aponta para a identidade do vilão misterioso que tem intrigado os fãs. Segundo especulações...

Alto contraste

A+

A-

Uma teoria recente sobre o filme do Superman aponta para a identidade do vilão misterioso que tem intrigado os fãs. Segundo especulações, o personagem Ulysses, criado por Neil Quinn nos quadrinhos, pode ser o grande antagonista da trama. Essa possibilidade tem gerado debates acalorados entre os aficionados pelo universo do herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Teoria aponta para identidade de vilão misterioso do filme

• Kevin Feige confirma O Quarteto Fantástico como “filme de época”

• Deadpool & Wolverine se destacam em novas imagens promocionais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.