Superman | Revelada imagem do set com referência ao Caçador de Marte Uma nova imagem do set de filmagens de Superman foi divulgada, revelando uma emocionante referência ao Caçador de Marte. A foto...

Alto contraste

A+

A-

Uma nova imagem do set de filmagens de Superman foi divulgada, revelando uma emocionante referência ao Caçador de Marte. A foto tem chamado a atenção dos fãs, que especulam sobre o papel do personagem na trama. A presença do Caçador de Marte promete adicionar uma nova camada de complexidade e mistério ao universo cinematográfico do Superman. Fique por dentro de todas as novidades e teorias sobre essa revelação surpreendente!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Foto do set traz referência ao Caçador de Marte

• Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds apresentou uma condição para voltar a interpretar Deadpool

• Cells at Work ganha novo teaser oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.