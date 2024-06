O Vício |Do R7

Superman | Reveladas imagens exclusivas do traje completo de David Corenswet O aguardado filme "Superman" está cada vez mais próximo de sua estreia e novas imagens do set revelam o traje completo que o ator...

Alto contraste

A+

A-

O aguardado filme "Superman" está cada vez mais próximo de sua estreia e novas imagens do set revelam o traje completo que o ator David Corenswet irá utilizar. As fotos mostram detalhes impressionantes da vestimenta do herói, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir o resultado final nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Fotos do set mostra traje completo de David Corenswet

• Anônimo 2 ganha data de estreia

• Will Smith voltará aos palcos das premiações após escândalo do Oscar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.