Superman | Reveladas novas imagens do Planeta Diário Novas fotos do set de filmagens de Superman foram divulgadas, mostrando detalhes do icônico Planeta Diário. As imagens revelam cenários...

Alto contraste

A+

A-

Novas fotos do set de filmagens de Superman foram divulgadas, mostrando detalhes do icônico Planeta Diário. As imagens revelam cenários impressionantes e deixam os fãs ainda mais ansiosos para o lançamento do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Fotos do set mostram o Planeta Diário

• Após fracasso de bilheteria, Furiosa: Uma Saga Mad Max ganha data em mídia digital

• Tom Hardy não acredita que Mad Max: The Wasteland será feito



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.