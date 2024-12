Superman terá filmagens adicionais nos próximos dias James Gunn têm trabalhado na pós-produção do longa-metragem O post Superman terá filmagens adicionais nos próximos dias apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h09 ) twitter

James Gunn trailer Superman

De acordo com relatório do The Hollywood Reporter, James Gunn está se preparando para realizar uma rodada de filmagens adicionais de Superman.

Para mais detalhes sobre as filmagens e o que esperar do novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

