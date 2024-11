Superman | Tom Brittney diz como foi perder papel para David Corenswet Superman | Tom Brittney diz como foi perder papel para David Corenswet O Vício|Do R7 13/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h30 ) twitter

Tom Brittney Superman

Em entrevista com o podcast Hellish, Tom Brittney contou mais detalhes de como foi perder o papel de Superman para David Corenswet, no novo filme de James Gunn. Nicholas Hoult também foi finalista, mas após não passar no teste, foi escalado como o vilão Lex Luthor.

