Surgem os favoritos para dirigir Cara-de-Barro na DC Studios

Cara-de-Barro na DC

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a DC Studios está muito perto de definir um diretor para Cara-de-Barro, longa-metragem focado no conhecido vilão do Batman.

Para mais detalhes sobre os diretores cotados e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

