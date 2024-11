Teaser de M3GAN 2.0 é revelado na NYCC Gravações já foram concluídas O post M3GAN 2.0 recebe primeiro “teaser” oficial na NYCC apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h09 ) twitter

Lucro de M3GAN

M3GAN 2.0, a tão aguardada sequência do sucesso de terror, acaba de receber seu primeiro teaser oficial durante a New York Comic Con (NYCC). A expectativa em torno do filme só aumenta com a revelação deste material inédito, que promete trazer mais emoções e sustos para os fãs da boneca robótica.

