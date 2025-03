Tempo de Guerra, de Alex Garland, chega ao Metacritic com ótima aprovação Confira o que os críticos estão falando sobre o novo filme do diretor de Guerra Civil (2024): O post Tempo de Guerra, de Alex Garland... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Joseph Quinn em Warfare

A poucas semanas de chegar aos cinemas, Tempo de Guerra (2025) chegou ao Metacritic com uma ótima aprovação. Com 15 críticas computadas, a média do longa é 78/100. São 12 avaliações positivas e 3 mistas, até o momento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes sobre este filme impactante!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Anônimo 2 | Veja o primeiro pôster oficial do filme estrelado por Bob Odenkirk

Efeitos Colaterais é renovada para a 2ª temporada no Adult Swim

O Sobrevivente tem filmagens concluídas