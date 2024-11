Teoria aponta que Sam Wilson pode receber Soro do Super Soldado em Capitão América 4 Teoria aponta que Sam Wilson pode receber Soro do Super Soldado em Capitão América 4 O Vício|Do R7 11/11/2024 - 09h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h11 ) twitter

Capitão América 4 Bastidores

O filme Capitão América 4 traz o confronto de Sam Wilson com o Hulk Vermelho e já é uma grande discussão entre os fãs o fato do novo bandeiroso ter que enfrentar um ser tão poderoso sem o Soro do Super Soldado da Marvel. Bem, uma teoria pode explicar isso.

