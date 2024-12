Terceiro Batman? James Gunn desmente rumores de nova versão do herói Líder da DC Studios nega que herói ganhará uma terceira releitura paralela O post Terceiro Batman? James Gunn desmente rumores de nova... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 07h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Batman James Gunn

Além do Batman de Matt Reeves e Andy Muschietti (The Brave and the Bold), rumores apontaram que uma terceira versão do herói poderia estar chegando às telas, e James Gunn se pronuncia sobre boato.

Para mais detalhes sobre a declaração de James Gunn e o futuro do Batman, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Extermínio 3 | Novo filme da franquia ganha primeiro pôster oficial

Moana 2 | Chefe de comunicação da Disney reflete sobre concorrência com Wicked

Rainbow Six | Filme com Michael B. Jordan continua em desenvolvimento