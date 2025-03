The Dog Stars | Novo filme de Ridley Scott terá grande orçamento e recebe novos detalhes Elenco terá Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce O post The Dog Stars | Novo filme de Ridley Scott terá grande... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ridley Scott está se preparando para dirigir The Dog Stars, uma adaptação do romance pós-apocalíptico de Peter Heller. O filme, que será lançado pela 20th Century, terá um orçamento de mais de US$ 100 milhões e tem previsão de estreia para o final de 2025. As informações foram divulgadas pelo site World of Reel, embora ainda não tenham sido confirmadas pelo estúdio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes sobre este aguardado filme!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Capitão América 4 alcança US$ 400 milhões em bilheteria

Um Filme Minecraft tem duração confirmada

Branca de Neve fracassa em abertura global com menos de US$ 90 milhões