The Drama | Robert Pattinson revela “crise existencial” com Zendaya durante filmagens Filme é produção da A24 O post The Drama | Robert Pattinson revela “crise existencial” com Zendaya durante filmagens apareceu primeiro... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Robert Pattinson compartilhou uma história divertida sobre sua experiência de filmagem com Zendaya no próximo filme de Kristoffer Borgli, The Drama. Em uma entrevista recente, o ator revelou que teve uma "crise existencial" ao tentar encontrar um significado oculto em uma cena que compartilhavam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra todos os detalhes dessa curiosa experiência!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Oscar Isaac e Pedro Pascal compartilham nova foto juntos

Death of a Unicorn, com Jenna Ortega, chega ao Rotten Tomatoes com boa aprovação

Bokeem Woodbine indica possível retorno do vilão Shocker em futuros filmes do Homem-Aranha