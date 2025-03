The Edge Of Normal | Chloë Grace Moretz fará suspense sobre serial killer Filmagens começam em breve O post The Edge Of Normal | Chloë Grace Moretz fará suspense sobre serial killer apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h46 ) twitter

Suspense com Chloe Grace Moretz

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Chloë Grace Moretz (Periféricos, O Protetor) assinou para estrelar um suspense de serial killer intitulado The Edge Of Normal, baseado no romance homônimo de Carla Norton.

