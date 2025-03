The Electric State | Irmãos Russo revelam uso de IA no filme da Netflix Produção teve orçamento de US$ 320 milhões O post The Electric State | Irmãos Russo revelam uso de IA no filme da Netflix apareceu... O Vício|Do R7 16/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Electric State com Millie Bobby Brown

O filme The Electric State aborda o tema da inteligência artificial (IA) e, nos bastidores, os irmãos diretores Anthony e Joe Russo utilizaram a tecnologia para modulação de voz. Em entrevista ao The Times, Joe Russo afirmou que a técnica é acessível, comparando-a à facilidade de uso por uma criança após assistir a um tutorial no TikTok. Ele também afirma que o uso de IA é comum em Hollywood, mas que há receio em admitir.

Para saber mais sobre as revelações dos Irmãos Russo e o impacto da IA no cinema, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Um Filme Minecraft | Comercial de TV inédito é divulgado

Novocaine: À Prova de Dor lidera fim de semana “morno” nos EUA

Capitão América 4 alcança US$ 388 milhões em bilheteria