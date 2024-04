Alto contraste

A+

A-

Din Djarin e Grogu em The Mandalorian Din Djarin e Grogu em The Mandalorian (O Vício - Cinema)

O Vício traz uma suposta previsão para o início da produção da próxima temporada de The Mandalorian. Segundo informações divulgadas, os fãs podem esperar ansiosamente pelo retorno de Grogu e Din Djarin em breve. Saiba mais sobre essa possível novidade e fique por dentro de todas as emoções que estão por vir na série mais aclamada do momento. Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.