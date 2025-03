The Mandalorian Grogu tem o menor orçamento entre os filmes de Star Wars da Disney A Disney conseguiu um crédito fiscal de US$ 21,7 milhões para a produção O post The Mandalorian Grogu tem o menor orçamento entre...

O Vício|Do R7 19/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share