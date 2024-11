The Smashing Machine | Figurantes não reconheceram Dwayne Johnson, afirma diretor The Smashing Machine | Figurantes não reconheceram Dwayne Johnson, afirma diretor O Vício|Do R7 11/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 20h29 ) twitter

The Smashing Machine

Por tudo que já saiu de bastidores, é possível esperar que The Smashing Machine seja o trabalho mais fisicamente desafiador de Dwayne Johnson. O visual do ator, inclusive, foi tema de grande surpresa dos figurantes do longa.

