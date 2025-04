The Ugly Stepsister, versão terror de Cinderela, ganha certificado Fresh no Rotten Tomatoes Filme norueguês aparece com 96% de aprovação na plataforma O post The Ugly Stepsister, versão terror de Cinderela, ganha certificado... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 19/04/2025 - 18h26 ) twitter

The Ugly Stepsister

The Ugly Stepsister (Den stygge stesøsteren, no original em norueguês), filme de terror baseado no clássico conto da Cinderela, recebeu certificado "Fresh" no Rotten Tomatoes.

Para saber mais sobre essa reinterpretação sombria do conto de fadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

