Thunderbolts* | David Harbour exalta "química" do elenco
O Vício|Do R7
04/12/2024 - 15h09

Thunderbolts* da Marvel

O ator David Harbour, o Guardião Vermelho de Thunderbolts*, exaltou em entrevista recente a “química” desenvolvida entre o elenco.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre as impressões de David Harbour e o que esperar do filme! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

