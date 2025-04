Thunderbolts* | Diretor queria o Homem-Coisa no filme A ideia teve que ser abandonada pela coesão narrativa do projeto O post Thunderbolts* | Diretor queria o Homem-Coisa no filme apareceu... O Vício|Do R7 21/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 21/04/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem-Coisa na Marvel

Em certo ponto do desenvolvimento de Thunderbolts* (2025), o Homem-Coisa chegou a ter espaço na história. Essa ideia, infelizmente, teve que ser abandonada pela coesão narrativa do projeto.

Para saber mais sobre as decisões criativas por trás do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Com visual completo, Galactus surge em arte de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Velozes e Furiosos 11 procura ator renomado para vilão, diz rumor

Superman | Filme ganha imagem inédita em livro prelúdio