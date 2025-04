Thunderbolts* | Florence Pugh implorou para Kevin Feige liberar salto do prédio Atriz saltou do segundo maior prédio do mundo O post Thunderbolts* | Florence Pugh implorou para Kevin Feige liberar salto do prédio... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h47 ) twitter

Thunderbolts* | Florence Pugh salta do segundo maior prédio do mundo em vídeo de bastidores

Para produzir uma das cenas de Thunderbolts* (2025), a atriz Florence Pugh saltou do segundo maior prédio do mundo, que fica em Kuala Lumpur, na Malásia. O momento, no entanto, quase não foi para o filme, pois a Disney vetou inicialmente a sua produção, devido aos riscos envolvidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra todos os detalhes dessa cena emocionante!

