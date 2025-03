Thunderbolts* | Primeira projeção de bilheteria é revelada Filme estreia nos cinemas em 1º de maio O post Thunderbolts* | Primeira projeção de bilheteria é revelada apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thunderbolts* | Trailer destaca

Thunderbolts*, da Marvel Studios, tem projeções de arrecadação entre US$ 67 milhões e US$ 82 milhões na bilheteira dos Estados Unidos durante seu fim de semana de estreia. A informação foi divulgada pelo site Box Office Theory.

Para mais detalhes sobre as expectativas de bilheteira e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Pecadores ganha novo pôster oficial da IMAX

James Bond | Pierce Brosnan responde sobre possível retorno à franquia

Estúdios de Hollywood buscam receita de trailers falsos de IA no YouTube